Тбилиси, , 00:47 — REGNUM Количество инфицированных новым коронавирусом в Грузии возросло до 103 человек, 30 марта сообщается на сайте по мониторингу заболевания в стране.

Под наблюдением остаются 263 пациента, а 5 114 человека — на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта из-за распространения COVID-19 в Грузии объявили всеобщий карантин, а с 31 марта на территории страны вводится режим чрезвычайного положения, который продлится как минимум до 21 апреля.

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