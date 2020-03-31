Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Спидраннер (геймер, проходящий игры на скорость), известный в YouTube под ником Distortion2, установил новый мировой рекорд по времени прохождения Doom Eternal. Ролик он опубликовал 31 марта на своём канале.

Геймеру удалось пройти игру в категории %any (игра проходится на скорость любой ценой, за исключением применения «читов» и консольных команд) всего за 39 минут и 50 секунд. Стоит отметить, что при прохождении Distortion2 использовал несколько приёмов, которые ранее не применяли другие спидраннеры.

Стоит отметить, что известный портал speedrun.com уже начал регистрировать рекорды по Doom Eternal. Любой желающий уже сейчас может ознакомиться с таблицей.

Ранее в сети были опубликованы видео, в которых геймеры BloodThunder и CreeperHntr показали, как можно пройти Doom Eternal менее, чем за полтора часа. Они также осуществляли спидран в категории %any.

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