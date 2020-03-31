Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:27 — REGNUM Второй летальный исход от заражения коронавирусом нового типа подтвержден на Шри-Ланке, сообщает пресс-служба правительства страны.

В заявлении говорится, что вторым умершим от COVID-19 является 64-летний мужчина, получавший лечение в больнице пригорода Коломбо. Отмечается, что пациент умер спустя несколько часов после госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шри-Ланка подтвердила 122 случая заболевания COVID-19 на территории страны. За время эпидемии 14 человек вылечились от заболевания, еще 104 находятся под наблюдением в медучреждениях Шри-Ланки.

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