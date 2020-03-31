Акапулько, Мексика, , 01:01 — REGNUM Испанский оперный певец Пласидо Доминго, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, был выписан из больницы и находится дома. Об этом 30 марта сообщил сам артист в своём Facebook.

Обратившись к своим почитателям, Доминго пояснил, что в последнее время в СМИ и в социальных сетях распространялось большое количество недостоверной информации о его состоянии здоровья. Певец заверил всех, что в настоящее время находится дома и чувствует себя хорошо.

Артист отметил, что находился под наблюдением врача с самого первого симптома, у медиков сразу возникло подозрение на заражение COVID-19, были проведены все нужные лабораторные исследования. Певец разъяснил, что ему очень помогла оперативность врачей в постановке диагноза. Ему было назначено лечение, после которого он быстро пошёл на поправку, в настоящий момент он продолжает лечение дома.

Доминго поблагодарил всех поклонников за любовь к нему и порекомендовал оставаться дома и беречь себя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации знаменитого оперного певца Пласидо Доминго в мексиканском городе Акапулько.

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