Белвью, США, , 00:04 — REGNUM Valve перенастроила систему автоматического обновления игр в клиенте Steam из-за возрастающей нагрузки. Об этом компания 30 марта сообщила в официальном блоге сервиса.

Разработчики написали, что сейчас Steam будет сразу же обновлять в автоматическом режиме только те игры в библиотке геймера, в которые он играл на протяжении трёх последних дней.

При этом отмечается, что другие игры будут получать обновление в тот момент, когда владелец аккаунта решит в них сыграть. Он также сможет вручную запустить обновление той или иной игры через диспетчер загрузок.

В Valve отметили, что компания сейчас ищёт и другие решения проблемы растущей нагрузки на систему.

Ранее стало известно, что Steam в очередной раз побил собственный рекорд по количеству одновременно находящихся в системе пользователей. 30 марта 2020 года их количество превысило 23,57 млн.

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