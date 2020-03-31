Братислава, , 00:06 — REGNUM Пик эпидемии коронавируса ожидается через 110 дней в Словакии. Об этом 30 марта заявил журналистам в ходе пресс-конференции, которую транслировали все ведущие телеканалы Словакии, глава минздрава страны Марек Крайчи.

Как пояснил Крайчи, в случае успешной реализации всех мер, предпринятых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, пик эпидемии в Словакии ожидается через 110 дней, летом.

Предполагается, что к тому времени будет госпитализировано около семи тысяч человек, заражённых коронавирусом, ещё тысяча человек будет нуждаться в аппарате для искусственной вентиляции лёгких.

На сегодняшний день в Словакии зарегистрировано 336 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Вечером 30 марта в городе Бойнице зафиксирована смерть пациента с подтверждённым COVID-19, который был отпущен из больницы на домашнее лечение. В настоящее время выясняются причины гибели пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принесении присяги новым правительством Словакии в медицинских масках и перчатках.

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