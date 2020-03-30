Приштина, , 23:52 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 30 марта провел встречу с послом Италии в Косово Николой Орландо.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили ситуацию с коронавирусом и меры, предпринимаемые правительствами Косово и Италии для предотвращения его дальнейшего распространения.

В ходе встречи Курти подчеркнул, что защита общественного здоровья является первостепенным приоритетом его правительства.

Представитель Италии выказал готовность к углублению сотрудничества в сфере обмена опытом борьбы с коронавирусом и поблагодарил народ и правительство Косово за солидарность, проявленную Италии и её народу в эти непростые для нее времена.

Италия находится на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом — 101 739. Жертвами вируса в этой стране стали 11 591 человек.

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