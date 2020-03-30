Киев, , 23:51 — REGNUM До 548 человек возросло количество граждан, у которых было официально подтверждено заражение новым типом коронавируса на Украине. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

По состоянию на 22:00 мск количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине составило 548. За прошедшие сутки было выявлено 68 новых случаев заражения инфекцией.

На сегодняшний день зафиксировано 13 случаев летального исхода. Выздоровели от заболевания, вызванного коронавирусом, восемь человек, у них при повторном исследовании не было выявлено следов заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейский союз выделит Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом.

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