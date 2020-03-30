Рига, , 23:32 — REGNUM С 30 марта семейные врачи в Латвии получат право отправлять на оплачиваемые государством анализы по COVID-19 пациентов с соответствующими симптомами респираторных заболеваний. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле.

По ее словам, весь персонал, работающий сразу в нескольких медицинских учреждениях, в отделениях интенсивной терапии и реанимации, будет проверен на коронавирус.

Винкеле также отметила, что в конце прошлой недели количество людей, желающих провериться на коронавирус, сократилось.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.