Москва, , 23:37 — REGNUM Постоянный отчёт о геолокации станет обязательным условием для граждан, проходящих после заражения COVID-19 лечение в домашних условиях. Об этом 30 марта сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе интервью в программе «Время».

Ракова пояснила, что ранее были случаи, когда больным с лёгкой формой заражения коронавирусом разрешали проходить лечение на дому, при соблюдении ими обязательного карантина. Однако люди выходили из дома, их приходилось после этого госпитализировать.

Для того, чтобы таких случаев не повторялось в дальнейшем, власти города пошли на ужесточение условий режима. Человек будет проходить лечение на дому только в случае, если он 24 часа в сутки будет сообщать свою геолокацию. Это позволит оперативно среагировать соответствующим службам ещё до того, как нарушивший режим покинет подъезд.

Ракова уточнила, что в настоящее время в городе около 500 человек находятся на самоизоляции дома и большая часть из них очень ответственно соблюдает условия карантина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пояснениях Раковой по поводу введения в Москве режима самоизоляции.

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