Приштина, , 23:35 — REGNUM Мэр Митровицы и член партии Альбина Курти «Движение за самоопределение» Агим Бахтири 30 марта заявил, что в случае, если президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи сформирует новое правительство в обход выборов, произойдет братоубийство.

Албанцы из силовых структур Косово SUHEJLO

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бахтири призвал президента проявить осторожность и объявить о проведении внеочередных выборов.

«Новое правительство сформируется после проведения выборов и сегодня мы скажем об этом всей стране. Нового правительства не может быть с 6 октября (день проведения последних выборов в Косово, принесших победу партии «Движение за самоопределение, в которой принадлежит и сам Бахтири) и до выборов, не вступайте в братоубийственный конфликт, поскольку мы не собираемся позволить кому-то украсть у нас власть, которую граждане нам дали, до того, как они дадут нам её снова. Я опасаюсь этого, поскольку народ очень разгорячен».

Напомним, парламент Косово вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти. В связи с коронавирусом данное правительство продолжает выполнять свои обязанности, однако президент Косово Хашим Тачи ведет консультации с политическими партиями с целью обсудить возможности формирования нового правительства без выборов.

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