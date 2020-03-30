Москва, , 23:06 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей Москвы введен из-за того, чтоб многие москвичи не выполняли рекомендации по добровольной самоизоляции. Об этом сегодня, 30 марта, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она констатировала, что несмотря на то, что власти настоятельно рекомендовали москвичам не выходить в выходные дни на улицу и оставаться дома. Однако десятки тысяч горожан проигнорировали эти рекомендации и отправились в парки жарить шашлыки.

В связи с этим власти города решили пойти на более жесткие меры — был издан указ о самоизоляции граждан. Москвичам власти города еще более настоятельно рекомендовали сидеть дома, ходить только в ближайший продовольственный магазин, выносить мусор и гулять с собакой в радиусе 100 метров от дома.