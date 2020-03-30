Пенза, , 23:04 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Так, с 30 марта режим самоизоляции должны соблюдать граждане старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания: сахарный диабет, болезни органов дыхания и кровообращения, граждане с трансплантируемыми органами и тканями, а также с онкологическими заболеваниями.

Этим категориям граждан рекомендуется пребывать в самоизоляции по месту проживания, а также в садовых домах. При этом граждане могут посещать медицинское учреждение по поводу своего основного заболевания.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все регионы Приволжского федерального округа 30 марта вслед за Москвой и Московской областью ввели режимы самоизоляции для всех граждан. При этом допускаются выходы из дома за продуктами питания и лекарствами, с целью выбросить мусор или выгулять домашнее животное на расстоянии не более 100 метров от дома.