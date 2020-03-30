Москва, , 22:58 — REGNUM На горячую линию по вопросам коронавируса в Москве поступило уже более 40 тысяч заявок на социальные услуги от лиц пожилого возраста, соблюдающих режим самоизоляции. Об этом 30 марта сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, главным образом пожилые люди обращаются с просьбами «купить и доставить продукты или лекарства, погулять с собакой».

«У нас развернутая сеть волонтеров и социальных работников, которые такую помощь людям оказывают», — отметила заместитель мэра.

Ракова напомнила, что на период с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. При необходимости решения бытовых проблем данные лица могут обращаться по телефону: 8−495−870−45−09.