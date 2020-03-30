Приштина, , 23:07 — REGNUM Министерство образования, науки, технологий и инноваций Косово сообщило о том, что с 30 марта дистанционное обучение станет доступно не только на албанском, но и на боснийском и турецком языках.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, занятия для учеников 1−5 классов будут транслироваться по государственному телеканалу RTK. Также задания будут доступны на официальном сайте министерства образования Косово.

Необходимость введения дистанционного обучения и на сербском языке, обусловленную наличием в крае сербского меньшинства, а разы превышающего своей численностью турецкое и боснийское вместе взятые, обходится албаноязычными СМИ с многозначительным молчанием, что заставляет думать, что эту обязанность косовское правительство уступило Сербии.

В связи с коронавирусом офлайн-занятия во всех образовательных учреждениях края приостановлены на неопределенный срок.

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