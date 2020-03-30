Тирана, , 22:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Албании сообщает, что к 30 марта в стране было выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19.Таким образом, 223 жителя Албании оказались заражены коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 40 человек уже излечились. Среди них 80-летняя жительница прибрежного города Дуррес и двое врачей, заразившихся после контакта с пациентами.

Жертвами заболевания стали 11 человек. Обследование на коронавирус прошли 1526 жителей страны.

С понедельника 30 марта албанцы могут выходить из дома только получив специальное разрешение.

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