Ташкент, , 22:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому участникам и инвалидам Второй мировой войны вручат единовременное денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов (один доллар — 9500 сумов), передает корреспондент ИА REGNUM.

Денежные средства вручаются «в связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня Памяти и Почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи».

Расходы, связанные с реализацией указа будут произведены за счет средств республиканского бюджета республики.

Министерству обороны, Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов, Центральным банком Узбекистана, руководителей регионов поручено обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке.

Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Узбекистана и Секретаря Совета безопасности при президенте республики.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в Узбекистане во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.