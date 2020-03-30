Нижний Новгород, , 22:28 — REGNUM Нижегородский аэропорт «Стригино» три раза в день будет предоставлять горячие рационы пожилым одиноким нижегородцам, находящимся на карантине по коронавирусу, — сообщает пресс-служба холдинга «Аэропорты регионов».

Пункты питания предоставят бесплатные горячие завтраки, обеды и ужины одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые находятся на карантине, не только в Нижнем Новгороде, но и в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону. Это примерно 3 тысячи порций в сутки. Акция продлится до 15 апреля, питание пенсионерам домой будут доставлять местные волонтеры.