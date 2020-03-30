Нижний Новгород, 30 марта 2020, 22:28 — REGNUM Нижегородский аэропорт «Стригино» три раза в день будет предоставлять горячие рационы пожилым одиноким нижегородцам, находящимся на карантине по коронавирусу, — сообщает пресс-служба холдинга «Аэропорты регионов».
Пункты питания предоставят бесплатные горячие завтраки, обеды и ужины одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые находятся на карантине, не только в Нижнем Новгороде, но и в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону. Это примерно 3 тысячи порций в сутки. Акция продлится до 15 апреля, питание пенсионерам домой будут доставлять местные волонтеры.
В состав холдинга «Аэропорты Регионов» входят аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), «Курумоч» (Самара), «Стригино» (Нижний Новгород), «Платов» (Ростов-на-Дону) и аэропорт «Гагарин» (Саратов). Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.