Москва, , 22:24 — REGNUM В Москве скончались ещё четыре пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает вечером 30 марта оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

Как уточняется, возраст скончавшихся пациентов — от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

По данным оперативного штаба, у всех пациентов имелись хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний у пациентов были хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, двое из них страдали сахарным диабетом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о первом скончавшемся пациенте с коронавирусом на территории Московской области.

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