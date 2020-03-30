Москва, 30 марта 2020, 22:24 — REGNUM В Москве скончались ещё четыре пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает вечером 30 марта оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.
Как уточняется, возраст скончавшихся пациентов — от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.
По данным оперативного штаба, у всех пациентов имелись хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний у пациентов были хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, двое из них страдали сахарным диабетом.
Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о первом скончавшемся пациенте с коронавирусом на территории Московской области.
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