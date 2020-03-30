Москва, , 22:30 — REGNUM Возвращение российских граждан из-за границы в Москву будет с 31 марта лимитировано до 500 человек в сутки. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Росавиации.

В Москву российские граждане смогут вернуться только через аэропорт «Шереметьево». Квота на ввоз введена для того, чтобы каждому прибывшему пассажиру можно было уделить как можно больше внимания на фоне угрозы распространения коронавируса.

Прилёт граждан РФ в аэропорты, расположенный в других городах России? также лимитирован до 200 человек в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпаниям возместят расходы на затраты, связанные с вывозом граждан России из-за рубежа.

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