Габороне, , 22:19 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у трёх жителей Ботсваны, сообщает 30 марта Reuters.

Министр здравоохранения страны Лемоганг Квапе объявил, что тесты на коронавирус трёх недавно прибывших из Таиланда и Великобритании человек дали положительный результат.

Заражённых поместили в карантин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта власти Ботсваны объявили, что намерены ввести в стране карантин по вирусу SARS-CoV-2.

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