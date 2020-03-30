Габороне, 30 марта 2020, 22:19 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у трёх жителей Ботсваны, сообщает 30 марта Reuters.
Министр здравоохранения страны Лемоганг Квапе объявил, что тесты на коронавирус трёх недавно прибывших из Таиланда и Великобритании человек дали положительный результат.
Заражённых поместили в карантин.
Читайте также: Названы страны Африки, где не были выявлены факты заражения коронавирусом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта власти Ботсваны объявили, что намерены ввести в стране карантин по вирусу SARS-CoV-2.
Читайте ранее в этом сюжете: Ботсвана готовится объявить полный карантин вслед за ЮАР