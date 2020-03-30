Приштина, , 22:25 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово сообщил о том, что 30 марта в самопровозглашенной республике было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших болезнью, вызываемой коронавирусом, в самопровозглашенной республике достигло 106 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего обследование на коронавирус в Косово прошли 1151 человек. Жертвой коронавируса стал 82-летний мужчина.

2242 человека находятся на домашней изоляции после контакта с заразившимися.

В связи с коронавирусом передвижение граждан ограничено.

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