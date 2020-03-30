Москва, , 22:02 — REGNUM На сегодняшний день коронавирус распространяется среди жителей Москвы, которые не выезжали за границу. Об этом заявила в эфире программы «Время» на Первом канале заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть все больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали», — сказала Ракова.

По её словам, ситуация с коронавирусом в Москве не улучшается, а число заразившихся растёт. Ракова пообещала, что в этих условиях власти столицы будут работать на опережение для смягчения ситуации.