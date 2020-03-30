Чебоксары, , 22:00 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с изменениями республика уходит в режим самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, с 30 марта жители могут покидать места проживания только в ряде нескольких случаев: для похода за продуктами питания и лекарствами, выбросить мусор вблизи дома, выгулять домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от дома. Также можно обратиться за экстренной медицинской помощью.

При этом рекомендуется воздержаться от посещения храмов, а также ограничить передвижения несовершеннолетних и сократить перемещения за пределы населённых пунктов проживания.

Ограничения не распространяются на медиков, правоохранителей, сотрудников спасательных ведомств. Пока указанные меры будут действовать до 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за Москвой и Московской областью, которые ушли на карантин накануне, усилили меры противодействия распространению коронавиурса практически все регионы Приволжского федерального округа. По данным на 30 марта, в Поволжье зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом.