Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM Третий зараженный коронавирусом скончался в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском правительстве.

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус оказался положительным.

В связи с нарастанием сердечно-легочной недостаточности его перевели на искусственную вентиляцию легких, но это не помогло — пациент скончался. Власти уточняют, что петербуржец страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

Это третий летальный исход в Петербурге у пациента, у которого диагностировали COVID-19. Днем 30 марта губернатор Александр Беглов сообщил о втором случае — петербуржец скончался, анализ на коронавирус взяли посмертно, он оказался положительным. В Боткинской больнице находится 51 человек с подтвержденным диагнозом, около 400 человек — с подозрением на коронавирусную инфекцию. В городе введен режим самоизоляции.