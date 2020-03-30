Красногорск, , 21:58 — REGNUM В Московской области скончалась первая пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вечером 30 марта оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Как отмечается, у 65-летней женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония. Также она страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в минувшем году перенесла инфаркт.

Напомним, по последним данным, на территории России официально подтверждено уже 1836 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 302 новых случая — за последние сутки.