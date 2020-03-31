Стокгольм, , 08:55 — REGNUM Как заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, национализация некоторых секторов экономики может стать решением проблем, возникших в связи с кризисом пандемии COVID-19. Она также отмечает, что по окончании кризиса у государства должно остаться достаточно средств для строительства «зеленого общества». Об этом 30 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

По мнению Магдалены Андерссон, то, как правительство Швеции справится с текущим кризисом, во многом определит будущее страны. У Швеции должно остаться достаточно ресурсов для восстановления экономики, возобновления функционирования рынка и потребления, а также для стимулирования новых инвестиций. И, несмотря на серьезную ситуацию, вызванную пандемией нового коронавируса COVID-19, министр финансов Швеции по-прежнему думает о состоянии климата. Так, по ее словам, по завершении эпидемии Швеция должна иметь возможность изменить некоторые принципы функционирования общества и сделать его более «климатоориентированным».

В других европейских странах уже началась национализация крупных предприятий, чтобы не дать им обанкротиться. Так, собственностью государства стала итальянская авиакомпания Alitalia. Магдалена Андерссон не исключает подобного развития событий и в Швеции.

«В условиях серьезного экономического кризиса в сложной ситуации оказался малый бизнес, однако государство не обладает достаточным объемом ресурсов, чтобы войти на рынок и стать владельцем тысяч кафе и ресторанов. Поэтому мы помогли малым предприятиям за счет банковской системы, обеспечив выплату кредитов, которые им предоставляют финансово-кредитные учреждения. Однако в случае более крупных предприятий, которых значительно меньше на рынке, национализация не исключена», — заявила министр финансов Швеции.