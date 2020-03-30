Москва, , 21:52 — REGNUM Министерство просвещения России и социальная сеть «ВКонтакте» с 31 марта запустят онлайн-марафон «Домашний час». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается, проект имеет целью оказать помощь и поддержку школьникам, их родителям и педагогам, находящимся дома в рамках объявленного во многих росийских регионах режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

По информации министерства, в рамках открытых эфиров на платформе VKlife педагоги, психологи из образовательной среды, эксперты в области культуры и искусства будут ежедневно делиться советами о том, как организовать день с пользой для себя и детей и помогать составлять расписание образовательных активностей.

Первое прямое включение из центрального офиса «ВКонтакте», в ходе которого министр просвещения Сергей Кравцов даст старт марафону, состоится в полдень 31 марта. Прямая трансляция будет доступна на стартовой странице «ВКонтакте», а также в официальном Минпросвещения.