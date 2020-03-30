Калуга, , 21:49 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в связи с ростом числа граждан, прибывающих в регион, принял решение об ограничении перемещения жителей с 31 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Шапша отнёс продукты домой пожилому калужанину, находящемуся в самоизоляции Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

«Прошу не покидать места постоянного проживания без особой необходимости. Необходимости приобрести лекарства или продукты, вынести мусор или добраться до работы. Прошу с пониманием отнестись к принятым мерам и соблюдать другие ограничения, указанные в постановлении», — обратился к жителям региона в социальной сети Владислав Шапша.

Ранее, 30 марта, Владислав Шапша взял в ресурсном центре адрес, купил продукты и отнёс их домой пожилому жителю Калуги, находящемуся в самоизоляции.

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