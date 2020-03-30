Москва, , 21:45 — REGNUM По состоянию на 30 марта ситуация с самоизоляцией жителей Москвы значительно улучшилась. Об этом в эфире программы «Время» на Первом канале заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Вчера был принят указ, и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом. И мы видим, что ситуация существенно улучшилась», — сказала Ракова.

Она рассказала о получении материальной помощи 1,5 млн москвичей.

Ракова также попросила жителей столицы временно отложить посещение поликлиник. Она подчеркнула, что обязательным условием лечения коронавируса на дому в Москве будет регулярный отчёт о геолокации.