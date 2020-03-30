Иерусалим, , 22:18 — REGNUM До 4695 человек возросло количество пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в Израиле. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, по состоянию на вечер 30 марта в стране зарегистрировано 4695 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, состояние 79 человек оценивается медиками как тяжёлое, 16 человек скончались. Выздоровели и выписаны 161 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отрицательном результате исследования на коронавирус, который был получен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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