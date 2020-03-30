Санкт-Петербург, , 21:35 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной самоизоляции для граждан, аналогичный московскому. Губернатор города Александр Беглов подписал сегодня, 30 марта, соответствующее постановление.

Жителей Петербурга обязали не покидать свои дома за исключением ряда случаев. Так, граждане могут покидать жилища при обращении за экстренной медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Также они могут покидать дома в случае следования к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением правительства города, а также к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров.

Разрешается выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей, в том числе в общественных местах.