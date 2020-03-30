Красногорск, , 21:33 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оправдал действия подмосковных властей относительно самоизоляционных ограничений, введённых накануне в регионе. Соответствующую публикацию он сделал в своём аккаунте в Instagram.

«Тем, кому скучно и нечего делать — хочу ещё раз сказать: не нужно ехать к друзьям и шататься по Москве. Задаётся вопрос — законно это или нет? Отвечаю: всё, что мы делаем — в рамках закона. Мы не перегибаем», — сказал Воробьёв.

Он заявил об уважении к «различным знатокам юриспруденции», однако призвал и их оставаться дома.