30 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Судя по развернувшимся в СМИ и на форумах соцсетей почти боевым дискуссиям на тему введенных столичным мэром ограничений для москвичей в связи с коронавирусом, каждый из участников баталий, очевидно, если не говорит открыто о превышении полномочий московским мэром, то, так или иначе, заявляет об этом между строк, причем намекая на то, что Собянин зашел за красную черту, вступив на территорию президентских полномочий.

Галина Смирнова, , 21:28 — REGNUM Судя по развернувшимся в СМИ и на форумах соцсетей почти боевым дискуссиям на тему введенных столичным мэром ограничений для москвичей в связи с коронавирусом, каждый из участников баталий, очевидно, если не говорит открыто о превышении полномочий московским мэром, то, так или иначе, заявляет об этом между строк, причем намекая на то, что Собянин зашел за красную черту, вступив на территорию президентских полномочий.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Конечно, москвичей, россиян не может не настораживать последовательное усиление власти Собянина — хотя бы ввиду того, что денег в столице больше, а значит, и сделать удается больше, да еще и москвичей есть чем задобрить. Многие могут даже указать «с жиру Москва бесится, например, тротуарные бордюры, вполне пригодные, взялась менять на гранитные, которые местами рассыпаются прямо при укладке, да еще тогда, когда все остальные регионы бьются в конвульсиях от нехватки средств и теряют оттого людей», которых, кстати, Москва и подхватывает, как в большую паутину, разрастающуюся во все стороны, в том числе за счет реновации. Такая концентрация людей способствует и концентрации власти. Чем больше поклонников жизни в Москве, тем больше довольных ее властью, особенно среди тех, кто вынужден покидать регионы из-за необустроенности. Возникает не только вопрос: почему другие регионы не способны устроить такой же оазис и кто в этом виноват, но и растет накал недовольства россиян более «богатой» жизнью москвичей, хотя понятие «богатства» слишком условное по массе обстоятельств — и с учетом стоимости жизни и количества «трудочасов».

Сергей Собянин Kremlin.ru

И вот пришла беда. Возник коронавирус. В какой-то степени прежняя политика концентрации власти за счет концентрации людей, как оказалось, имеет свои недостатки. Самый главный как раз — именно концентрация людей. Мэру приходится идти на жесткие меры. И оценить его действия как неверные, даже имея за пазухой на него «обиды», просто невозможно. Да, перегибает палку, но с кем не бывает — вводит ограничения по передвижению москвичей, употребляя термин «запрещается». Напомним, к тем мерам, которые озвучил в своем обращении к нации в связи с коронавирусом президент РФ Владимир Путин, предполагающим выходную неделю и добровольную самоизоляцию, мэр издал свой указ, заметим, именно запрещающий покидать квартиру, разрешая это делать лишь в некоторых случаях. Но при этом на сайте мэра всё-таки есть оговорка на то, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или покидать город, речь ведется только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу. Правда, при этом заточение москвичей в четырех стенах скрашено «доброй пилюлей» — тем, кто потеряет работу, предусмотрена региональная компенсационная выплата. Как указано на сайте, безработным, причем только в качестве первого шага, мэрия будет выплачивать пособия по безработице (стипендии) в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Как мы понимаем, эта выплата будет являться дополнительной к той, что обещал лично президент, и размер ее явно превышает МРОТ. Следовательно, губернаторам регионов страны, чтобы не погрязнуть в обвинениях со стороны народа, мол, «почему в Москве так, а у нас иначе», нужно как-то подтянуться «до небес», то бишь до Москвы, и изыскать возможности. А ведь таких возможностей априори может и не быть. Следовательно, подтянуться «до небес» должно будет правительство Мишустина. А позволяет ли правительству бюджет, на котором лежит нагрузка за решение общих для всей России задач, который, в принципе, уже расписан, утвержден, и чтобы получить дополнительный объем финансирования нужно идти на поклон в Минфин?!

Деньги Андрей Грук © ИА Красная Весна

Со стороны меры, предпринимаемые столичным мэром по борьбе с распространением коронавируса, выглядят именно как подножка российскому правительству. Вероятно, мэр вовсе и не желал подставлять правительство. Но получилось именно так. Согласитесь, теперь правительству нужно либо искать дополнительные источники финансирования для всех оставшихся без работы россиян, если деньги найдутся, то, возможно, отказывать в этой мере поддержке москвичам, ввиду наличия помощи мэра. Но совершенно точно, правительству придется как-то объяснять народу, почему помощь оказывается одним и не оказывается другим. К слову, подобная «соревновательность» между чиновниками может привести к плачевным последствиям. Да, конкуренция обычно хороша и приводит к позитивным для общества итогам, но в данном случае — в период пандемии, так называемого транзита власти, общего накала обстановки по недовольству жизнью может вызвать явное отторжение действий всех без исключения чиновников, так сказать, без разбора.

Но вернемся к вопросу о том, прав или не прав Собянин, не перегибает ли палку? С одной стороны, перегибает. Ну как мэр, пусть даже столицы России, что наделяет город и самого мэра особым статусом — по сути, мэр Москвы обладает полномочиями губернатора, а значит и функциями государственной власти, даже при наличии у Москвы, как и у других субъектов страны, Устава может ограничивать права и свободу граждан России, предусмотренные главным законом страны — Конституцией?

Как обычно в спорных ситуациях выражается президент: «Тут без полбанки не разберешься!» Ясно одно, Собянин, наверное, хотел, как лучше — остановить быстрее эпидемию в самом большом городе России и одной из мировых столиц, где местные жители, только услышав о предстоящих ограничениях, тут же рванули, как дети, для которых обычно запретный плод еще более сладок, гулять и жарить шашлыки, то есть отнеслись несерьезно к реально существующей и очень опасной угрозе для их жизни. Может быть, именно это желание, желание победить коронавирус, заставило Собянина, по сути, подставить правительство, а главное, не заметить, что «ограничение прав граждан» может происходить в исключительном случае — в случае чрезвычайной ситуации, решение о введении которой может принимать только президент РФ, что меняет и статус территорий, и расклад властных полномочий.

Полиция Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Беда в том, что правительство одобрило поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие ужесточение ответственности за несоблюдение карантинных мер. С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

При этом, подчеркнем, всеобщего карантина ни в стране, ни в регионах нет. Он действует в отношении отдельных людей, пребывающих сейчас в больницах, для которых показано соблюдение карантинного режима. Но дело в том, что в условиях всеобщей паники не стоит исключать спекулятивные действия отдельных сотрудников отдельных надзорных органов, которые, не разобравшись в ситуации, могут начать штрафовать всех подряд россиян, тем самым усугубив напряжение в обществе.