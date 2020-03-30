Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Петербург ввел режим обязательной самоизоляции для всех жителей вслед за Москвой. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, все жители Северной столицы до 5 апреля обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра везде, за исключением общественного транспорта и такси.

Граждане не должны, гласит постановление, покидать место проживания. Выходить можно при следовании на работу и с работы, которая не приостановлена по указу президента с 30 марта по 5 апреля, за экстренной медицинской помощью, для оказания услуг доставки или транспортных услуг, а также в ближайший продуктовый магазин, аптеку.

Кроме того, можно также выгуливать животных в радиусе 100 метров от дома и выбрасывать мусор.

Граждане старше 65 лет должны, согласно документу, самоизолироваться до 14 апреля — либо в квартире, либо в жилом или садовом доме.

Этот пункт не затрагивает руководителей и сотрудников тех предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критическим для их функционирования, а также медиков.

До 1 июня тем же постановлением остановлено бронирование номеров в пансионатах, домах отдыха, санаториях и лагерях.

Каким образом будут контролировать перемещение граждан, в документе не уточняется.