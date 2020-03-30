Брянск, , 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих. Об этом сообщают местные СМИ.

Речь идет о мужчине и женщине, которые вернулись из Испании. Им было выдано официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. Однако оба они не сообщили, что проживают с двумя родственниками.

В итоге их обоих госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу, где было подтверждено, что оба заражены коронавирусом.

Кроме того, они заразили еще четверых человек, в том числе и своих родственников.