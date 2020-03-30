Москва, , 21:14 — REGNUM Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнил сроки ограничительных мер для граждан.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что режим самоизоляции для граждан в Москве и Московской области продлится до 14 апреля.

Однако теперь в оперштабе Москвы уточнили, что режим самоизоляции продлится как минимум до 3 апреля, так как согласно указу президента России Владимира Путина эта неделя объявлена нерабочей по всей стране с целью сдержать распространение коронавируса.

Дальнейшие решения о сроках режима самоизоляции будут принимать с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.