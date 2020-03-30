Белгород, , 21:11 — REGNUM Соблюдать режим самоизоляции рекомендовали всем жителям Белгородской области. Соответствующее постановление 30 марта подписал губернатор Евгений Савченко, сообщает оперативный штаб региона.

В режиме самоизоляции всем белгородцам рекомендовано соблюдать в общественных местах и общественном транспорте дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. Кроме того, желательно не покидать своего места проживания за исключением обращения за экстренной медпомощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью, необходимости следования на работу, в магазин или аптеку. Выйти из дома можно для выноса коммунально-бытовых отходов и выгула собак на расстоянии до 100 метров.

Этим же постановлением власти обязали работодателей не допускать на рабочее место сотрудников, прибывших из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, тех, кто проживает с самоизолированными гражданами и работников старше 65 лет. Руководители предприятий и организаций должны перевести самоизолированных на дистанционный режим работы или предоставить им оплачиваемый отпуск, обеспечить требование социальной дистанции между сотрудниками и проводить регулярную дезинфекцию помещений.

Принять меры по соблюдению постановления рекомендовано региональному УМВД.