Москва, , 21:00 — REGNUM Снег, нагрянувший в Москву, будет идти вплоть до вечера 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

«С 21 часа 30 марта до 18 часов 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12−17 м/с, гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и следить за детьми. Автовладельцам рекомендуется снизить скорость движения своих машин, избегать резких манёвров и держать дистанцию от других автомобилей.