Москва, , 20:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Российского организационного комитета «Победа». Документ размещёг 30 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, из состава оргкомитета исключены десять человек, среди которых — министры прежнего правительства под руководством Дмитрия Медведева, ушедшие в отставку в январе 2020 года.

В новый состав оргкомитета включены первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр юстиции Константин Чуйченко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникацийМаксут Шадаев, министр спорта Олег Матыцин.

Также в состав комитета вошли новый полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Юрий Чайка, президент организации «Российская ассоциация героев» Владимир Шаманов и председатель общественной организации «Воин» Юрий Алексеев.