Липецк, , 20:58 — REGNUM Восемь медицинских работников оказались в списке тех, у кого заподозрили коронавирус, в Липецкой области. Об этом в Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«За последние три дня мы выявили пять новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют. Но, что еще хуже, в списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находится восемь медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом», — заявил Артамонов.

https://www.instagram.com/p/B-W9Oivhajl/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта губернатор Липецкой области принял решение о введении режима общей самоизоляции на всей территории региона. Теперь жители смогут выйти лишь до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Впрочем, ограничений на перемещение на личном транспорте не будет, также будет работать такси.