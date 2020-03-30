Никосия, , 21:08 — REGNUM Ужесточение мер в рамках закона о карантине в связи с угрозой распространения коронавируса предприняли власти Кипра. Соответствующий указ 30 марта подписал министр здравоохранения страны.

С 06:00 по местному времени 31 марта вводится комендантский час, запрет на сбор в любом жилье, кроме собственного дома, ужесточаются штрафные санкции.

Запрещается любое передвижение людей с 21:00 до 06:00, кроме граждан, которые едут на работу с соответствующим свидетельством. Покидать дома разрешено только имея на это разрешение. Количество людей в такси не должно превышать трёх человек вместе с водителем.

Предпринимателям предписано подготовить необходимые предупреждения, чтобы люди соблюдали дистанцию два метра друг от друга внутри и вне магазинов.

Внесудебный штраф нарушителям, который могут выписать на месте сотрудники полиции за нарушение карантина, увеличен со 150 до 300 евро.

На настоящее время общее количество заражённых коронавирусом на Кипре составляет 230 случаев, из них выздоровели 22 человека, погибли семь человек.

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