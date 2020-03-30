Нью-Йорк, США, , 20:45 — REGNUM Инфицированные заключенные и охранники в тюрьмах США находятся в одних помещениях со здоровыми людьми, и это может привести к резкому росту заболеваемости в американских тюрьмах, 30 марта сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, на настоящий момент в тюрьмах США подтверждено заражение коронавирусом 226 заключенных и 131 сотрудника, однако цифры могут быть сильно заниженными.

По словам заключенных из тюрьмы Риккерс в Нью-Йорке, где были выявлены случаи заболевания, руководство тюрьмы не предпринимает мер для разделения заболевших и здоровых людей.

«Мы умоляем офицеров обеспечить защиту, а они просто пожимают плечами… Мы заключенные, граждане второго сорта. Мы как домашний скот» , — жалуется заключенный тюрьмы Риккерс в Нью-Йорке Шон Эрнандес.

В Соединенных Штатах за решеткой находится больше людей, чем в любой другой стране мира, общее количество заключенных составляет около 2,3 млн человек.

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