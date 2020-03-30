Луганск, 30 марта 2020, 20:30 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в ЛНР, сообщает 30 марта Луганский информационный центр.
Соответствующее заявление сделал главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко:
По словам Докашенко, это «завозной случай».
Напомним, о жителе Славяносербского района, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщала ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
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