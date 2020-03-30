Луганск, , 20:30 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в ЛНР, сообщает 30 марта Луганский информационный центр.

Соответствующее заявление сделал главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко:

«На сегодняшний момент на территории Республики у нас зарегистрирован один случай (заболевания COVID-19), и этот случай госпитализирован и находится в боксированном отделении».

По словам Докашенко, это «завозной случай».

Напомним, о жителе Славяносербского района, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщала ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

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