Тегеран, , 09:30 — REGNUM По словам неназванного иранского чиновника, в отличие от некоторых стран, которые прекратили оказывать медицинские услуги иностранным гражданам, пострадавшим от коронавируса, Иран постоянно оказывает такие услуги иммигрантам из соседних государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«С начала вспышки коронавируса все иностранные граждане пользуются профилактическими медицинскими услугами без какой-либо дискриминации», — отметил чиновник.

Ранее заведующий кафедрой профилактики заболеваний Мешхедского Университета медицинских наук Мохаммад Джафар Садеки заявил, что медицинские услуги в отношении борьбы с коронавирусом одинаковы как для иранцев, так и для иностранных граждан. Он также отметил, что все эти услуги теперь бесплатны для всех.

Между тем, директор Управления по делам иностранных граждан и иммигрантов провинции Хорасанэ Разави заявил, что, к сожалению, некоторые иностранные СМИ продвигают целенаправленную и ложную шумиху в СМИ, утверждая, что иностранным гражданам в Иране не предоставляются никакие услуги.

По имеющимся данным, в настоящее время в Иране проживает более трех миллионов иностранцев, и провинция Хорасанэ Разави занимает первое место по приему иностранных граждан. Согласно официальной статистике, в настоящее время в провинции проживает около 320 000 иностранных иммигрантов.