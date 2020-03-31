Тегеран, , 10:55 — REGNUM 29 марта заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заявил, что в 13 провинциях Исламской Республики наблюдается падение вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Харирчи, в некоторых небольших городах и деревнях (с общей численностью 32 миллиона человек) было обнаружено менее 5 случаев заражения. Выступая на видео-пресс-конференции, Харирчи отметил: «Мы сосредоточим своё внимание на этих районах, чтобы полностью сдержать коронавирус».

Он отметил, что сокращение вспышки означает уменьшение роста заболеваний в результате социального дистанцирования. Харирчи также подчеркнул, что карантин в первую очередь необходим тем, кто подозревается в заражении коронавирусом.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 12 391 человек из общего числа 38 309 заражённых коронавирусом выжили. Смертельный вирус унёс жизни 2640 человек.