Брянск, , 20:21 — REGNUM Первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбуждено в Брянской области — в отношении граждан, которые заразили коронавирусом четырёх человек. Об этом сообщило RT.

Санкция статьи 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает наказание в виде штрафа размером от 80 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до одного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта на брифинге оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе было заявлено о возможном возбуждении дела. Речь идёт о четырёх жителях областного центра, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, однако не соблюдали режим самоизоляции.

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