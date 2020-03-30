Москва, , 19:59 — REGNUM Представители оперативного штаба опровергли опубликованную ранее информацию о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале оперштаба Москвы.

«Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной», — говорится в сообщении.

Также представители оперштаба отметили, что «срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ». Решение о возможном продлении данного режима, подчёркивают в штабе, будет определяться, исходя из эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперштаб Москвы опубликовал в своём Telegram-канале информацию о продлении режима самоизоляции до 14 апреля. Авторы канала ссылались на указ мэра столицы Сергея Собянина. Позднее сообщение было отредактировано, и из него исчезла информация о продлении данного режима.