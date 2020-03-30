Москва, , 19:55 — REGNUM Загруженность дорог в Москве вечером в понедельник, 30 марта, составляет 1 балл из 10. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

На текущий момент назначительные затруднения в движении наблюдаются лишь на отдельных участках МКАД, Третьего транспортного и Садовом колец.

Напомним, ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на фоне ограничительных мер из-за коронавируса движение наземного транспорта в столице сократилось на 69% по сравнению с обычными показателями, число личных автомобилей на дорогах — на 38%, количество ДТП снизилось на️ 87%.