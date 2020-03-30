Липецк, , 19:48 — REGNUM Жителям Липецкой области с 30 марта можно покидать квартиру только при обращении за медицинской помощью и при прямой угрозе жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров, для того, чтобы вынести мусор или добраться до работы. Как сообщило ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Артамонов.

«За последние трое суток количество подтвержденных случаев увеличилось на пять человек, сегодня мы имеем семь подтверждённых диагнозов «Коронавирусная инфекция». Из-за преступных халатных действий некоторых людей в ближайшее время мы ждем подтверждения еще 23 случаев. Я принял решение ввести более жесткие меры по образу тех мер, которые применены в Москве. Это режим общей самоизоляции на всей территории области. Без особой нужды запрещено выходить на улицу. Полиция будут проверять», — заявил Артамонов.

На улице, в магазинах, транспорте и общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В помещениях должна быть нанесена специальная разметка. Ограничения не касаются движения личного, служебного и специального автотранспорта, общественный транспорт также продолжит работу. Нет ограничения на работу организаций, занимающихся доставкой продуктов и товаров.

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